So-Pics _ Collezione Maramotti

Nella modernità dei “passages” immortalati da Walter Benjamin nei primi del ‘900, il flâneur è colui che vaga oziosamente nelle città, con passo lento e occhio attento a registrare ogni dettaglio di un paesaggio urbano in evoluzione. Che fine hanno fatto oggi i flâneurs? C’è ancora spazio per loro nel mondo contemporaneo? In questa rubrica vi accompagniamo, attraverso l’obiettivo inedito di Sophie Cnapelynck, in un viaggio per immagini alla scoperta degli spazi museali e delle realtà artistiche più interessanti in Europa. Un punto di vista inconsueto sul territorio che registra le passeggiate e gli spostamenti della sua autrice. Il primo appuntamento è dedicato alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia. Quindi sedetevi, prendetevi il vostro tempo e sfogliate la nostra gallery. Se avete fretta, lasciate stare.

COLLEZIONE MARAMOTTI

La Collezione Maramotti è una collezione di arte contemporanea privata che ha aperto al pubblico nel 2007. La struttura che ospita lo spazio espositivo era originariamente lo stabilimento della casa di moda Max Mara. Nel 2003 l’azienda si trasferì in una nuova sede generale edificata alla periferia di Reggio Emilia e gli spazi dell’edificio originale vennero destinati a ospitare la collezione d’arte contemporanea del fondatore di Max Mara, Achille Maramotti. Per la conversione della struttura in spazio espositivo, l’architetto inglese Andrew Hapgood ha rispettato notevolmente la struttura originale, conservando l’essenzialità dei rapporti tra ferro e vetro, i pavimenti in cui si possono ancora notare le macchie d’olio dei macchinari che un tempo occupavano lo spazio. La collezione conta una selezione di oltre duecento opere in esposizione permanente con nomi di spicco italiani e internazionali tra cui Vito Acconci, Georg Baselitz, Francis Bacon, Claudio Parmiggiani, Giuseppe Penone, Bill Viola, solo per citarne alcuni.

Info: www.collezionemaramotti.org