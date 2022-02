Marzo non è ancora arrivato ma si respira già aria di Oscar. Arrivano infatti le nomination ai film che concorreranno per i premi dell’edizione 2022. Ad annunciare le 23 nomination l’attrice Tracee Ellis Ross e l’attore Leslie Jordan che, oltre a vedere E’ stata la mano di Dio del nostro Paolo Sorrentino nella cinquina per il miglior film internazionale, hanno fatto anche i nomi per le migliori sceneggiature.

Best Production Design è la categoria in cui concorrono Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of MacBeth e West Side Story. Quest’anno i set passano da influenze futuristiche ad ambientazioni liberamente ispirate all’Art Deco. Quest’ultimo è il caso del film Nightmare Alley di Guillermo Del Toro, ambientato negli anni ’40 e tratto da La Fiera delle Illusioni di William Lindsay Gresham, per il quale la scenografa Tamara Devrerell ha ricreato una sorta di paese delle meraviglie a tratti oscuro per il quale ha utilizzato una giostra vintage degli anni ’30 originale.

Un ambientazione semplice e suggestiva è quella minimalista usata invece per The Tragedy of MacBeth di Joel Coen. Il bianco e nero enfatizza gli effetti messi in campo dallo scenografo Stefan Dechant che ha fatto ricorso a giochi ottici come una maniglia della porta che sembra un pugnale se illuminata correttamente. Un piccolo capolavoro estetico anche il West side story di Steven Spielberg. Il production designer Adam Stockhausen, già conosciuto per il suo lavoro in numerosi film di Wes Anderson, ha utilizzato colori sgargianti per riflettere i diversi atteggiamenti rappresentati nell’adattamento per il grande schermo del celebre musical e ha lavorato per garantire che anche gli elementi più piccoli fossero fedeli all’ambientazione degli anni ’50 del film. Si annuncia una bella battaglia quella per il titolo di Best production design ma dovremo aspettare domenica 27 marzo per scoprire quale film porterà a casa il trofeo.