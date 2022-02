La Capitale italiana della cultura è stata istituita nel 2014 e ha tra gli obiettivi quello di sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa delle città, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita e lo sviluppo economico.

Sono state svelate da Ministero della Cultura le dieci città finaliste che sono ancora in corsa per aggiudicarsi il titolo per l’anno 2024. Dal gruppo originale di 23 candidate, sono state selezionate dieci città che nella penisola rivestiranno il ruolo di Capitale della cultura nell’anno del decimo anniversario dall’istituzione del progetto. A disposizione della vincitrice verrà posto un milione di euro da investire nella produzione di eventi culturali, utili all’incremento dell’interesse turistico e al rafforzamento delle istituzioni presenti sul territorio di riferimento.

Le dieci candidate in questione sono Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne (BR), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (GE), Siracusa, l’Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU) e Vicenza. Il prossimo 3 e 4 marzo 2022 le città selezionate avranno l’occasione di esporre i loro programmi in video-conferenza alla giuria, presieduta da Silvia Calandrelli, che dovrà poi indicare al Ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea.

Grande entusiasmo è stato manifestato da parte dei governatori regionali delle città in lizza, tra questi il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che pubblica su Twitter: «C’è anche il Tigullio tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2024. Un riconoscimento importante del grande patrimonio culturale del territorio e di tutta la Liguria: grazie a chi ha creduto fin dall’inizio in questo ambizioso progetto. Forza Tigullio!». Gli fa eco il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che sullo stesso social network scrive: “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024: VICENZA E CHIOGGIA NELLA TOP10, PER LA PRIMA VOLTA DUE VENETE! Da oggi è ufficiale: Vicenza e Chioggia sono nella rosa delle 10 città finaliste come Capitale italiana della Cultura 2024. #orgoglioveneto”

Negli anni precedenti il titolo è stato assegnato alle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 che è stata prorogata al 2021 dal Dl Rilancio. Lo stesso Decreto ha proclamato, in segno di solidarietà per le vittime della pandemia, Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura per il 2023. Nel 2022 la Capitale sarà Procida.

