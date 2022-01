Tra tutte, la storia di Roma, eterna e dalle mille sfaccettature, è inestricabilmente legata al suo fiume, il Tevere, a volte placido, a volte impetuoso, osservatore costante delle anime che ha saputo incarnare nei secoli la città. È il suo scorrere, purificatore, che fa di questo corso d’acqua l’incarnazione del tempo e che divora come tale tutto ciò che incontra. Su questo riflette Gioacchino Pontrelli (1966) che nella sua ultima esposizione Fiume Affamato, organizzata nelle sale della nuova sede del Contemporary cluster, a Palazzo Brancaccio, si cimenta nella realizzazione di un progetto che vuole omaggiare il luogo che per anni è stato il nido della formazione dell’artista.

Fiume Affamato, visitabile fino al 19 febbraio 2022, nella galleria di Via Merulana 248, si presenta come una prova di rilievo in cui Pontrelli ha deciso di cimentarsi, producendo dodici tele di grandi dimensioni, insieme ad altri lavori di misura minore, che vogliono descrivere un viaggio, un sentiero segnato dal Tevere, parte integrante e imprescindibile protagonista nella vita di ogni cittadino e individuo di passaggio tra le vie della città eterna. La cura del progetto viene affidata a Claudio Libero Pisano che opera a fianco all’artista, accompagnato dal patron del Contemporary Cluster Giacomo Guidi.

L’artista si lascia ammaliare dal racconto che il fiume sa presentare e come tanti scrittori, artisti e registi prima di lui, si perde nei flutti della memoria che trasporta e ne vuole catturare gli scorci, non imbrigliandone l’anima naturalistica ma appropriandosi del suo scorrere, riconoscendo e ricomponendo tutte le immagini della storia che sul suo letto si sono specchiate negli anni.

Vita privata, ricordi personali e memoria collettiva si fondono nelle nuove produzioni di Pontrelli in mostra al Contemporary Cluster. Il processo produttivo si manifesta per stratificazione, stili e tecniche vanno a confondersi tra loro nelle grandi superfici su cui opera l’artista e da cui viene proiettato verso lo spettatore un immaginario visivo inedito. La contemporaneità si avvolge e si confonde con il passato storico della città e con le tracce che i suoi grandi protagonisti, in particolare provenienti dalla storia dell’arte, hanno saputo incidere sul volto della metropoli. Caravaggio, De Chirico, Schifano, Cerone e Boetti sono alcuni dei nomi a cui si riferisce Gioacchino Pontrelli, maestri fondamentali per lo sviluppo del suo stile.

Le maestose sale di Palazzo Brancaccio ospitano le tele di Gioacchino Pontrelli che sembrano voler esprimere il desiderio di una summa nella carriera dell’artista. Dopo anni di operatività, lo sguardo di Pontrelli si posa per contemplare ciò che fino ad oggi è stato vissuto e immaginare, con il suo tocco visionario, quale potrà essere il volto del domani.

Info: https://www.contemporarycluster.com

Gioacchino Pontrelli, Fiume Affamato. 16 dicembre 2021 – 19 febbraio 2022, Contemporary Cluster, Palazzo Brancaccio, Via Merulana, 248 Roma