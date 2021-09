Inaugura il 14 settembre la prima personale di Luca Grechi nella galleria torinese Davide Paludetto. Aperta fino al 30 ottobre, la mostra intitolata Laggiù è qui presenta oggetti e pitture dell’artista toscano di stanza a Roma. Pochi elementi definiscono un cammino fra le pareti della galleria, i segni pittorici, nascosti o espliciti nella stratificazione materica della tela, si reificano in sculture minimali, nasce un dialogo sussurrato che pervade tutto l’ambiente.

“Ogni luogo – scrive l’artista – si apre, con i suoi odori e sapori alla sua presentazione, la pittura con i suoi limiti cercando di superarli non per onnipotenza ma per necessità, ricerca il rapporto con le cose, attraverso l’onestà. Come un panorama, una distesa, un sole è qui dal momento che ti si presenta, l’incipit della pittura in un bianco trova la pace prima di una battaglia, alla ricerca di riordinare ciò che già esiste internamente, ma non ancora in questo mondo”.

