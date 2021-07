Dal 21 al 25 Luglio 2021, a Roma, inizia la prima edizione di Swawe, la Students Workshop Activities WEek, un nuovo format ideato e organizzato dal gruppo degli studenti associati Aiap (Associazione italiana design della comunicazione visiva) del Lazio. L’evento ha lo scopo di ricreare una socialità forte e condivisa sul tema del progetto grafico e del suo contesto. Una socialità penalizzata dalla pandemia nell’ultimo anno, venuta meno a causa della pandemia. La mission diventa quindi quella di tornare a incontrarsi in uno spazio fisico reale, in questo caso gli spazi di SLAB Letterpress, in via Prenestina 704, e trascorrere tempo fianco a fianco nella fucina del progetto e della sperimentazione dei workshop, riflettere, condividere e parlare di progetti durante le talk, svolgere attività ludiche e culturali con lo sguardo sempre rivolto al mondo della comunicazione visiva.

Il programma prevede dei workshop riservati agli studenti AIAP del Lazio, mentre il resto della programmazione e delle attività è aperta a tutti.

IL PROGRAMMA aperto al pubblico

Ecco il programma pubblico:

Mercoledì 21 luglio

ore 19.30

Cineforum “un film a sorpresa”

Giovedì 22 luglio

ore 19.30

Talk: un’ora con Luigi Pierantoni, visual designer La Repubblica, TOFM The official Ferrari magazine;

ore 21.30

Football match: TYPEFACES vs ICON

Venerdì 23 luglio

ore 19.30

Osmosi, presentazioni in stile Ted Talks, 10min.X10 progetti sul tema della comunicazione visiva per i territori

ore 21.30

Grafica senza frontiere, quizzettone a squadre a tema

Sabato 24 luglio:

ore 19.30

Talk: un’ora con Sara Lavazza, Matteo Maggi, Nunzio Mazzaferro, digital Open Source type foundry Collletttivo

ore 21.30

Presentazione dei risultati dei workshop

(Calligraphy+letterpress, a cura di Chiara Riva & Slab Letterpress di Andrea Vendetti ed Elettra Scotucci / Paper making and binding a cura di Cartiera Romaniello, La legatoria di Roma, Paper stopmotion storytelling a cura di Francesco Fidani, Diletta Damiano & Luigi Pierantoni).

Domenica 25 luglio

ore 10.30

Uscita a Bassiano (LT), città natale di Aldo Manuzio, con visita il museo delle Scritture. A seguire passeggiata sui monti Lepini.

(prenotazione obbligatoria entro il 15/07/2021 scrivendo a [email protected])

Dal 21 al 24 Luglio

Dalle 10.30 alle 23.00

Mostra collettiva “Zone di contatto”, poster 50×70 sul tema delle zone di identificazione e controllo della pandemia e della loro nomenclatura in colori: rosso, arancione, giallo, bianco.

Con il sostegno di: Isia Roma Design, RUFA Rome University of Fine Arts

Partner evento: Slab Letterpress, Cartiera Romaniello, La Legatoria

Sponsor tecnici: Favini, Tipografare.



Vi terremo aggiornati sui risultati di questa interessante occasione di scambio e confronto.



https://aiap.it/swawe-students-workshop-activities-week/