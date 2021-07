La mostra VillaToilet MartinMedici PaperParr ha riunito per la prima volta il fotografo britannico Martin Parr e i due ideatori del magazine Toitelpaper, Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, per un itinerario ipnotico nel cuore di un repertorio visivo stracolmo di colori.

Il percorso espositivo si presenta sotto forma di un’installazione di oltre quaranta fotografie che occupa una parte dei giardini rinascimentali di Villa Medici e offre uno spazio per muoversi errando in autonomia secondo l’allestimento progettato da Alice Grégoire e Clément Périssé, architetti e borsisti dell’Accademia di Francia a Roma.

® Daniele Molajoli

L’esposizione trae origine dalla collaborazione tra Martin Parr, Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari per il libro ToiletMartin PaperParr pubblicato nel 2020 da Damiani che raccoglie e accosta, le une accanto alle altre, le immagini più iconiche degli archivi prolifici di questi tre artisti. Il corpo umano, il cibo, gli animali sono i motivi ricorrenti di questo progetto fotografico che interroga la nostra ossessione contemporanea per le immagini.

Dal piccolo formato alle stampe monumentali, le fotografie esposte a Villa Medici sposano il paesaggio in un gioco di rapporti che sottolinea lo spirito graffiante e impertinente dei loro autori. Quale migliore cornice dei giardini di un palazzo rinascimentale per rinnovare l’esercizio di deliziosi contrasti? Immagini composte meticolosamente e scene catturate dalla vita quotidiana dialogano per dar vita ad una narrazione fotografica in cui il vernacolare e la finzione surrealista si (con)fondono.

MARTIN PARR

Martin Parr è uno dei più noti fotografi documentaristi della sua generazione. Autore di più di 120 libri e curatore di altri 30 volumi, ha saldamente stabilito la sua eredità fotografica. Nel 1994 diventa membro a pieno titolo dell’agenzia Magnum Photos, di cui è presidente tra il 2013 e il 2017. Nell’autunno 2017 apre a Bristol la Fondazione Martin Parr. Il lavoro di Parr è stato accolto da molti dei maggiori musei di tutto il mondo, tra cui la Tate, il Centre Pompidou, e il Museum of Modern Art di New York.

MAURIZIO CATTELAN

Maurizio Cattelan ha esposto a livello internazionale nelle principali istituzioni e ha partecipato numerose volte alla Biennale di Venezia. Ha curato la 4a Biennale di Berlino con Massimiliano Gioni e Ali Subotnick. Cattelan ha anche fondato le riviste d’arte Permanent Food e Charley. Da quando si è ritirato dal mondo dell’arte, dopo l’acclamata retrospettiva al Guggenheim Museum di New York, si è impegnato nella pubblicazione di Toiletpaper Magazine. Nel 2018 Cattelan ha curato la mostra The Artist is Present al Museo Yuz di Shanghai.

PIERPAOLO FERRARI

Pierpaolo Ferrari è un fotografo di moda e pubblicità e ricercatore creativo. Nel 2007 ha iniziato una collaborazione con L’Uomo Vogue che gli ha offerto la possibilità di esplorare le potenzialità del ritratto e di cambiarne radicalmente i codici. Nel 2009 ha collaborato con Maurizio Cattelan nella creazione di TOILETPAPER Magazine.

https://www.villamedici.it/