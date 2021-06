Ieri, 24 giugno, ha inaugurato a Fondamenta gallery, lo spazio espositivo di Inside Art, la personale del giovane fotografo Vittorio Campana, dal titolo ArTchitetture. Le sue fotografie, un delicato gioco di luci e ombre che mettono in risalto alcuni dettagli architettonici di Roma e Milano, hanno attirato la curiosità e la stima del pubblico. Allestimento molto raffinato, che ha sublimato gli spazi di Fondamenta, anche grazie alle caratteristiche strutture di plexiglass che sostengono le foto.

Vittorio Campana ha dimostrato di avere un occhio acuto, particolarmente attento a cogliere dettagli significativi delle architetture urbane. I suoi scatti svelano le vedute artistiche insite in molti scorci che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente ma che difficilmente osserviamo. Per questo sono assimilabili a una sorta di rivelazioni, rese ulteriormente suggestivi dalla tecnica elegante e sicura di scatto e lavorazione.



La mostra è visibile fino al 15 luglio a Fondamenta Gallery, via Arnaldo Fraccaroli (angolo via Guglielmo Stefani). Metro Monti Tiburtini. Sarà possibile visitare la mostra dal lunedì al sabato dalle 11 alle 18 previo appuntamento.

Per info e appuntamenti: [email protected] o chiamare 06/8080099.

Di seguito le foto dell’opening. Servizio fotografico di Filippo de Majo.



Per saperne di più: https://bit.ly/3gSo6LI