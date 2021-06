Ecco. La mostra dei borsisti dell’ Accademia di Francia

Sedici artisti e una residenza in comune, a Villa Medici a Roma. Il risultato di questa sinergia si vedrà dal 18 giugno all’ 8 agosto a Villa Medici dove inaugura, infatti, la mostra ECCO l’esposizione dei borsisti dell’ Accademia di Francia a Roma. A cura di Laura Cherubini la mostra propone i lavori di Noriko Baba, Coralie Barbe, Adila Bennedjaï-Zou, Simon Boudvin, Gaylord Brouhot, Anne-James Chaton, Mathilde Denize, Alice Dusapin, Fernando Garnero, Alice Grégoire, Félix Jousserand, Jacques Julien, Estefanía Peñafiel Loaiza, Clément Périssé, Georges Senga, Apolonia Sokol.

Un progetto allestitivo caratterizzata da una forte multidisciplinalità che riesce a mettere in evidenza le relazioni che si possono creare tra le diverse tecniche utilizzate: dalla pittura alla scultura passando per la fotografia, l’architettura, la creazione sonora, la storia e la teoria dell’arte, la composizione musicale, le arti plastiche e la letteratura. Il progetto prende forma di una rivista mensile online (ecco-revue.com) che accoglie contributi delle più svariate forme: video, testi, tracce sonore, fotografie, disegni. Immaginata in una forma libera e sperimentale, la rivista si sviluppa in sette numeri, ognuno dei quali prende come tema

un termine che evoca un suono e/o una forma come pretesto per una riflessione.

L’esposizione di fine anno si inserisce in questo contesto di collaborazione con cui i borsisti hanno dato corpo a una «comunità provvisoria», per riprendere le parole della curatrice Laura Cherubini.

L’allestimento spaziale di ciascuno dei progetti – alcuni dei quali concepiti in risonanza con la rivista e altri in autonomia – rivelerà altri aspetti della creazione contemporanea.

La mostra ECCO sarà accompagnata da un libro d’artista, disponibile in vendita a Villa Medici, che riunisce una selezione di opere dei borsisti dell’Accademia di Francia a Roma.



