Dire Liquitex significa parlare di uno dei più importanti brand al mondo di colori acrilici. Dagli anni Cinquanta ad oggi, dall’America all’Europa, generazioni di artisti hanno affidato la loro vena creativa alla versatilità di questi colori di riconosciuta qualità. Ma le sfide per un produttore di colori, al giorno d’oggi sono molte, prima tra tutte quella di saper mantenere un contatto diretto con gli artisti, per conoscerne le esigenze espressive e le necessità dialettiche. E per rinnovare questo dialogo storico e continuare a fare vibrare questo filo simbolico tra la mente e il gesto, Liquitex ha lanciato una residenza d’artista, aperta a tutti gli artisti under 40, dal titolo Just Imagine – Il colore genera l’immagine.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Inside Art, prevede la selezione di due artisti (uno under 40 e uno under 30) per una residenza di due settimane a Roma, negli spazi di Fondamenta Gallery dal 4 al 17 ottobre 2021, durante le quali realizzare un’opera che esalti le straordinarie potenzialità dell’acrilico.

LA TRACCIA DEL CONCORSO

Pensando a una genesi ideale dell’opera d’arte, ad una fenomenologia della “creazione”, il colore rappresenta per l’artista uno strumento per plasmare le idee attraverso un materiale vivo, in costante movimento e trasformazione. Generatore d’immagini. Una macchia di colore assume allora, nell’articolarsi dell’esperienza visiva, il valore di figura o, nella sua maggiore apertura e profondità, di immagine-segno. Paul Cézanne ha detto: «Il colore è il mezzo unico, specifico, del pittore […] L’effetto crea il quadro, lo unifica e lo concentra; è sull’esistenza di una macchia dominante che bisogna costruirlo».

Just Imagine – Il colore genera l’immagine è un invito agli artisti contemporanei a dimostrare le possibili estensioni espressive dei colori acrilici, materiali che permettono il massimo livello di sperimentazione pittorica. Gli acrilici, infatti, sono versatili e funzionali, si prestano ad assecondare una vastissima scelta di applicazioni e processualità operative.

Ai partecipanti, quindi, è richiesto di sviluppare un progetto pittorico che dimostri le massime potenzialità espressive dell’acrilico, fino ai confini dell’immaginazione.

COSA PREVEDE LA RESIDENZA D’ARTISTA

Gli artisti vincitori della call riceveranno ospitalità a Roma per le due settimane di residenza e avranno a disposizione colori e materiali di qualità professionale forniti da Liquitex. In particolare: Acrylic Gouache, Acrylic Ink, Heavy Body Acrylic, Soft Body Acrylic, Spray Paint, Paint Marker, Acrylic Medium, spatole e pennelli Free Style.

Durante la residenza d’artista saranno organizzati studio visit e workshop. Non mancheranno occasioni di collaborazione con lo spazio/laboratorio Kaspar Hauser, partner del progetto di residenza, per approfondimenti sulla ricerca pittorica. Al termine delle due settimane sarà allestita una mostra per presentare gli artisti e il lavoro svolto.

L’intera esperienza sarà ampiamente raccontata e documentata su tutti i canali di Inside Art (cartaceo, online e social).

PER PARTECIPARE

La call è gratuita ed è aperta dal 10 giugno al 31 agosto. Per iscriversi bisogna inviare la propria candidatura alla mail [email protected], allegando i seguenti documenti:

– Scheda di iscrizione (scaricabile in fondo al seguente articolo)

– Curriculum artistico

– Portfolio/sito web/gallery fotografica dei propri lavori

– Descrizione del lavoro che si intende realizzare nello spazio



Il tutto andrà inviato alla mail [email protected].

Dopo la scadenza della call le domande pervenute saranno valutate da una giuria composta da Kim Stylides (Liquitex Brand Director), Maria Cristina Galli (vice direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Brera), Guido Talarico (editore di Inside Art), Ivan Quaroni (critico e curatore), Fabrizio Pizzuto (critico e curatore).

Tutte le informazioni sono disponibili sul bando e sul sito del progetto: https://bit.ly/3v5Kx49

Scarica il bando e la scheda di iscrizione

– Bando

– Scheda di iscrizione