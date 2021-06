Due locali indipendenti ma comunicanti fra loro, nel cuore di Quadraro Vecchio: questo è Pianobi. Lo spazio, fondato dalla curatrice e storica dell’arte Isabella Vitale, si pone come strumento dedito alla diffusione artistica, dove bi sta per duplice spazio: sia studio e luogo di ricerca, sia atelier e spazio espositivo. Pianobi inaugura il 18 giugno dalle 11.00 alle 20.00 con una personale di Marco Emmanuele aperta fino al 30 settembre. IBIDEM-Adesso e nell’ora della mostra è il titolo dell’esposizione che raccoglie i lavori dell’artista siciliano, già autore della cover 120 nel numero di Inside Art. Il percorso presenta opere site-specific e creazioni in ferro e vetro esposte qui per la prima volta. L’eterogeneità dei lavori presentati in mostra riecheggia la vocazione dello spazio che si presenta sperimentale, collaborativo e trasversale.

Info: pianobi.info