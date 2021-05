Volete imparare a usare la macchina fotografica? Giampiero Rinaldi, uno degli artisti del Collettivo Basement, di stanza negli atelier di Fondamenta Gallery, il nostro spazio espositivo, organizza un corso di fotografia per insegnare le basi della fotografia, utili a fare dei bei servizi con la vostra macchina fotografica.

Il corso prevede l’insegnamento dei tempi di scatto (cosa sono e come gestirli), cosa sono gli Iso e come utilizzarli, il diaframma, la profondità di campo, la composizione e la scelta dell’obiettivo. Saranno anche effettuate uscite in esterna per sperimentare.

Il corso di fotografia è adatto ai principianti, desiderosi di iniziare il loro viaggio nel mondo della fotografia.

Le lezioni si svolgeranno negli spazi di Fondamenta Gallery, via Arnaldo Fraccaroli (angolo Via Guglielmo Stefani) a Roma – zona Monti Tiburtini.

Per info e prenotazioni contattare Giampiero Rinaldi: [email protected]