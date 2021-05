Inaugura il 26 maggio alla Fondazione Adolfo Pini La Prima, la mostra personale di Yara Piras dedicata al concetto di immagine. L’esposizione, curata da Adrian Paci, si sviluppa partendo da una riflessione legata al materiale filmico/fotografico e alle possibilità della proiezione cinematografica. L’artista che negli ultimi anni della sua ricerca si è molto concentrata sull’ arte installativa espone in quanto vincitrice del premio organizzato dalla stessa Fondazione Pini ReA! Fair,

“A volte sembra che la magia palpitante dell’illusione torni ad ancorarsi alla solidità del reale precisamente attraverso la presenza fisica del meccanismo che la produce – spiega il curatore. Allo stesso tempo, i corpi della pellicola, dello schermo e del proiettore emanano una loro sensualità, diversa da quella dell’illusione dell’immagine ma non meno evocativa. Il rapporto tra l’immagine e i meccanismi che la generano è un rapporto necessario, funzionale e non arbitrario e in questa necessità organica consiste il rigore concettuale del lavoro di Piras.”

Yara Piras (Torino classe 1995) grazie alla sua passione per la fotografia intesa come forma d’arte contemporanea offre al visitare un’ esperienza cinematografica personale e intima che dialoga con lo spazio e con il tempo. L’artista lavora, infatti, sia con pellicole provenienti dal suo archivio personale sia con riprese di nuova produzione dedicate sempre al gesto e all’azione performativa per realizzrea opere scultoreo/ installative. Il risultato è una mostra in cui allo spettatore viene chiesto di avvicinarsi all’immagine — fissa o in movimento — per interagire con la narrazione.

La mostra, visibile alla Fondazione Adolfo Pini fino al 16 luglio

www.fondazionepini.net