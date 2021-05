Inaugura il 12 giugno a Cinisello Balsamo Chi non salta. Calcio. Cultura. Identità una mostra che indaga il ruolo del calcio nella cultura italiana. L’esposizione, visibile fino al 24 ottobre al Museo della Fotografia Contemporanea, si presenta come una panoramica per immagini che ha l’ambizione di raccontare il calcio nella società, nel paesaggio, nella memoria e nella cultura del nostro Paese. Protagonisti della mostra, curata da Matteo Balduzzi, oltre venti artisti che con linguaggi diversi – fotografie, installazioni e video – interpreteranno il tema non perdendo di vista il dialogo con le collezioni del Museo.

L’esposizione, che analizza il gioco del calcio sia in relazione alla costruzione dell’identità individuale (la formazione della persona, il senso del gruppo, la squadra) sia rispetto ad una dimensione più collettiva (il tifo il senso di appartenenza) si struttura in due sezioni principali: la prima, dedicata al calcio guardato, come tifo e rappresentazione di un’identità collettiva, mentre la seconda al calcio giocato, inteso quindi come pratica, momento di incontro e formazione.

Il progetto espositivo è completato da una mostra all’aperto dedicata al calcio nella città di Cinisello Balsamo.

GLI ARTISTI

Andrea Abati, Gianpietro Agostini, Giovanni Ambrosio e Sébastien Louis, Autopalo/Gli impresari, Davide Baldrati, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Walter Battistessa, Ruth Beraha, Gianni Berengo Gardin, Mario Cattaneo, Giovanni Chiaramonte, Cesare Colombo, Mario Cresci, Matteo de Mayda, Emilio Deodato, Paola Di Bello, Vittore Fossati, Federico Garolla, Ando Gilardi, Carlo Garzia, Giulia Iacolutti, Giuseppe Iannello, Mimmo Jodice, Martino Marangoni, Paola Pagliuca, Piero Pozzi, Marco Previdi, Daniele Segre, The Cool Couple, Hans van der Meer, Fulvio Ventura, Manfred Willmann.



Giovanni Ambrosio, Gioventù Ultras, 2016-2021



Giovanni Ambrosio e Sébastien Louis, Gioventù Ultras, 2016_2021



Ando Gilardi, Albano di Lucania, 1957



Daniele Segre, Ragazzi di stadio, 1979





Matteo de Mayda, La prima volta, 2021



Davide Baldrati, Io sono Rummenigge, 2013



Giulia Iacolutti, I don’t care (about football), 2021



Marco Previdi, Poli ultras, 2019

Info: http://www.mufoco.org/