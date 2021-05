Si chiama The Blue Banana ed è la mostra che Giuseppe Veneziano ha immaginato per il centro storico di Pietrasanta. 12 sculture monumentali che l’artista – classe 1971 – ha realizzato nei laboratori di marmo e nelle fonderie della città toscana.

Il progetto, visibile dal 20 giugno al 14 settembre 2021, fa riferimento alla dimensione economico-finanziaria delle grandi capitali politiche dell’ Europa Occidentale, da Londra a Francoforte, da Parigi a Bruxelles, da Basilea fino a Milano e Torino. Nella sua opera, Veneziano, dà vita nella geografia del Vecchio Continente, ad una megalopoli, evidenziando quanto l’area produttiva abbia assunto la forma di una banana riconoscibile oltretutto nel blu dell’Unione Europea. Nell’opera principale, che dà il titolo all’ intero progetto, e che verrà collocata al centro di Piazza Duomo, il riferimento economico e politico si fonde inoltre con quello artistico contemporaneo, dove la banana rimanda a una delle icone della Pop Art di Andy Warhol.

Attraverso la tecnica del mash – up Giuseppe Veneziano – riconosciuto come uno dei massimi esponenti della Neo Pop italiana e internazionale e del gruppo Italian Newbrow – nel percorso espositivo, disseminato per la città, collega elementi contrastanti che raccontano personalità della cronaca, personaggi storici, icone del cinema e del fumetto, attori della contemporaneità ottenendo così immagini capaci di creare inedite e sorprendenti associazioni visive. Dante Alighieri – di cui quest’anno ricorre l’anniversario dei 700 anni dalla morte – intento a scrivere la sua Divina Commedia su un portatile Macbook, Dolce e Gabbana, sulla falsa riga dell’altra celebre coppia artistica italo-inglese Gilbert & George, Charlie Chaplin con Venere, Biancaneve Assassina, il David di Michelangelo, Spider Man con suo figlio ed infine sul sagrato del Sant’Agostino Papa Francesco in skateboard.

La mostra di Giuseppe Veneziano è organizzata in collaborazione con FUTURA Art Gallery che esporrà le opere su tela dell’ artista tra cui Cripto valuta che funge da fil rouge tra la mostra in piazza e quella in galleria Ritratto d’uomo con medaglia di Sandro Botticelli, invece di impugnare l’effige di Cosimo il Vecchio tiene in mano un ideale Bitcoin, il valore che l’artista ha assegnato all’opera e che rimarrà tale per sempre