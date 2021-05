Artista d’azione, attivista, ambientalista, scultore, performer, disegnatore e professore all’Accademia d’Arte di Düsseldorf: Joseph Beuys avrebbe compiuto 100 anni il 12 maggio 2021. All’artista che con le sue idee, le sue opere e il suo impegno politico ha avuto un impatto significativo sul panorama artistico internazionale del dopoguerra, il Goethe-Institut dedica numerosi progetti e collaborazioni in tutto il mondo. Sono eventi online, dibattiti, mostre e rassegne filmiche, gli appuntamenti da non perdere per celebrare uno degli artisti più emblematici del dopoguerra.

Tra i protagonisti anche critici d’arte come Achille Bonito Oliva e artisti come Michelangelo Pistoletto. E poi le accademie, tra le quali quella di Düsseldorf in cui Beuys era docente.

In Italia il calendario delle celebrazioni comprende eventi online, dibattiti, mostre e rassegne filmiche. Ecco i principali.

NAPOLI

Il 9 maggio Casa Morra – Archivio d’arte contemporanea dedica a Joseph Beuys un talk online. Ad intervenire ci saranno critici ed esperti che, come nel caso di Achille Bonito Oliva, Mario Franco o Italo Tomassoni, hanno seguito personalmente il percorso dell’artista in Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook alle 17.00. Per partecipare: https://www.facebook.com/archiviocasamorra

A seguire, l’11 maggio, sempre a Casa Morra inaugura la mostra Beuys e Napoli a cura di Giuseppe Morra, che raccoglie l’eredità culturale dai soggiorni dell’artista a Napoli e in Italia tra il 1971 e il 1985. In mostra protagonista è la proiezione di cinque film negli spazi degli Archivi Mario Franco: al regista napoletano si deve, infatti, la più completa documentazione filmica della collaborazione tra Lucio Amelio e Beuys a partire dalla prima mostra La rivoluzione siamo noi (1971) alla Modern Art Agency.



Negli spazi della Fondazione sarà possibile vedere anche una serie fotografica di Gerardo Di Fiore, una selezione di multipli e un’inedita documentazione fotografica di Vettor Pisani sullo storico contributo di Joseph Beuys a Documenta 5 (1972). Il percorso della mostra si chiude con un’appendice della sala permanente dedicata all’artista tedesco, allestita nel 2017 con materiali donati da Lucrezia De Domizio Durini: un approfondimento su Difesa della natura a Bolognano, dove il 13 maggio 1984 Beuys aprì uno spazio di discussione pubblica sui temi della difesa della natura e della creatività individuale.

Per info e prenotazioni: [email protected]; [email protected] (necessaria la prenotazione)

Dal 12 al 16 maggio sarà possibile seguire in streaming una rassegna su Beuys sulla piattaforma online.artecinema.com. Si tratta di una selezione di sei film, curata da Laura Trisorio, che propone tra gli altri, Joseph Beuys: I Like America and America Likes Me, un corto di Helmut Wietz in cui si ripercorrono i tre giorni in cui a New York nel 1974 Beuys rimase chiuso in una gabbia con un coyote. Joseph Beuys, Transformer di John Halpern, un documentario che riprende l’artista durante l’allestimento della sua grande retrospettiva al Guggenheim Museum di New York. Beuys di Andres Veiel, uscito al cinema nel 2017, ricostruisce la vita di Joseph Beuys tra arte, insegnamento e politica restituendo il clima di dibattiti, resistenza e utopia in cui operò il carismatico artista tedesco.

Gli appuntamenti continueranno anche a giugno, con una retrospettiva al museo Madre e con un progetto radiofonico, Beuysradio, una serie di Podcast che il Goethe-Institut ha prodotto per ricordare i luoghi deputati della vita dell’artista, dei quali uno sarà dedicato a Napoli.

MILANO

A Milano artisti, performer e studenti si uniranno per celebrare Joseph Beuys.

Dall’11 al 15 maggio si alternano cinque serate in live streaming sui canali del Teatro Out Off.

A Milano il Goethe-Institut ricorda Joseph Beuys insieme al Teatro Out Off, con MAESTRI. Incontriamoli! JOSEPH BEUYS a 100 anni dalla nascita, un programma di eventi online, performance e una mostra.



Dall’11 al 15 maggio sarà possibile seguire cinque serate live streaming, sui canali social del Teatro Out Off, che con performance, incontri, letture e proiezioni esploreranno i diversi ambiti del pensiero dell’artista tedesco. Il programma è a cura di Manuela Gandini, critica d’arte e docente alla NABA di Milano e Susanna Schoenberg, filmmaker, media e performance artist e docente all’Accademia d’arte di Düsseldorf.



Tra i partecipanti agli eventi ci saranno artisti, come Marza Migliora e Michelangelo Pistoletto, attori, come Alessandro Bergonzoni, architetti, come Stefano Boeri, e poi ancora performer, teorici, medici, poeti, critici e agricoltori, che partecipano dalla Germania e non solo. Ricordando anche la figura di Beuys docente, ci sarà la partecipazione degli studenti dell’Accademia di Düsseldorf, dove il Maestro ha insegnato e da cui venne allontanato per i suoi metodi libertari e inclusivi.

Dall‘ 11 maggio al 19 dicembre nei locali del Teatro Out Off sarà allestita la mostra Der Fehler fängt schon an, wenn einer sich anschickt Keilrahmen und Leinwand zu kaufen a cura di Patrizio Peterlini. L’esposizione prende il titolo dal famoso manifesto di Beuys del 1985: Le cose iniziano ad andare male quando qualcuno va a comprare un telaio e una tela. Una dichiarazione di rottura radicale con il mondo dell’arte tradizionale e che testimonia della scelta del maestro tedesco di operare in una dimensione antropologica per la realizzazione di quella che definiva una scultura sociale.



La mostra presenta una selezione di edizioni e poster provenienti dalla Collezione Luigi Bonotto con particolare riferimento a tre aree tematiche: – I love America and America loves me, con la presentazione del video integrale della performance del 1974. – Difesa della Natura, importante operazione svolta dall’artista tedesco durante gli ultimi quindici anni di vita. Alcune azioni si svolsero anche in Italia, a Bolognano, un paesino di montagna in Abruzzo (evento ricordato anche nella mostra a Beuys a Napoli).

Il 12 maggio alle 18, giorno della nascita di Beuys, seguiranno le letture da Beuys con l’attrice Giulia Amato e piantumazione di una quercia nel parchetto di via Mac Mahon. La cerimonia, citando l’opera 7000 querce di Joseph Beuys presentata a Kassel per la Documenta del 1982, vuole simboleggiare il rapporto tra arte e natura al centro del pensiero del Maestro.

Anche a Roma si terranno diverse iniziative, in autunno un talk al Goethe-Institut e la proiezione del film Beuys di Andres Veiel, in collaborazione con l’Ambasciata tedesca.

Tutti gli eventi in Germania: https://beuys2021.de/