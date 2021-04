A Dubai non hanno badato a spese e hanno organizzato una grande mostra dedicata al più famoso street artist del mondo. Fino al 30 giugno al Mall of the Emirates sono raccolti oltre 120 lavori dell’artista, sotto il titolo The World of Banksy.

Distribuita su un enorme spazio di 1.000 mq al secondo piano del Mall of Emirates – uno dei centri commerciali più importanti di Dubai che ha tra i suoi pilastri fondamentali l’arricchimento della cultura della comunità e dei visitatori – la mostra propone una panoramica del lavoro, delle influenze e dell’ispirazione di Banksy.

Flower Thrower. Photo by David Silverman/Getty Images)

Tra le opere esposte alcune delle cornici e dei murales più iconici come Girl with a Balloon, Flower Thrower, Mobile Lovers e molte altre. I visitatori hanno così un’occasione di esplorare la poetica di Banksy senza limiti di tempo seguendo la sua carriera “di strada” attraverso una serie di stanze, ognuna organizzata in base al luogo in cui sono apparsi i murales.

Si tratta dell’ennesima mostra su Banksy, sempre dal taglio molto commerciale, così come la maggior parte dei precedenti progetti espositivi a lui dedicati. Mostre che certamente fanno staccare molti biglietti, ma che indubbiamente contribuiscono a mercificare l’opera di un artista molto significativo del panorama contemporaneo. Ma a quanto pare questo non sembra disturbare il misterioso artista di Bristol, sempre attento a curare la sua immagine e molto sensibile alle strategie di marketing. Non risulta che si sia mai opposto a progetti divulgativi come questo.

