Il nuovo numero di Inside Art è uscito. Una lettura come sempre avvincente e profonda. Anche questa volta vi abbiamo preparato una rivista d’arte contemporanea ricca di stimoli e approfondimenti. A cominciare dal primo sfoglio, con gli articoli dedicati ai giovani talenti attenzionati negli ultimi mesi: Marco Emmanuele, che è anche l’autore della copertina d’artista di questo numero, Emanuele Brutti, Dario Carratta, Valentina Furian, Giulia Poppi e Carloalberto Treccani.

IL FOCUS

Il Focus, anche in questo numero, è l’anima del giornale. Il topic è attualissimo. Abbiamo voluto ragionare sulla figura dell’artista. Nell’ultimo anno segnato dal Covid ci siamo tutti accorti di come le idee siano piuttosto confuse sulla professione artistica. A livello sociale, culturale e giuridico, l’artista visivo non gode di un’identità definita e chiara per tutti. Perché? E cosa sta cambiando? La risposta nel documentatissimo speciale di Inside Art, con gli articoli di Lorenzo Madaro, Gianpaolo Cacciottolo e le interviste ad Alessandra Donati, Franco Broccardi e all’associazione AWI che ci hanno aiutato a inquadrare l’argomento dal punto di vista normativo.

Al focus hanno partecipato anche gli studenti del Master of Art XI della Luiss Business School, che hanno dato vita a uno storytelling avvincente con protagonisti gli artisti che hanno contribuito a forgiare la figura dell’artista nell’immaginario collettivo nel corso della storia dell’arte antica, moderna e contemporanea.

GLI ALTRI SERVIZI

Siamo entrati nelle stanze del Quirinale, per conoscere da vicino il progetto Quirinale contemporaneo, la collezione di arte contemporanea del Colle. Abbiamo analizzato come l’acrilico abbia influenzato la pittura contemporanea, parlando con uno dei più importanti brand globali che lo produce, la Liquitex, e con il Maestro Ugo Nespolo. Abbiamo conosciuto l’anima della poetica di grandi interpreti italiani, come Antonello Viola e Felice Limosani. E ibnfine siamo andati a ficcare il naso in alcuni affascinanti progetti espositivi, tra la Fondazione Adolfo Pini, Miniartextil e la galleria Rolando Anselmi.

