Dovrebbe essere presentata a luglio l’ultima monumentale opera d’arte di Sonia Boyce nell’East End di Londra. Si intitola Newham Trackside Wall e sarà l’opera pubblica più lunga d’Europa, che copre quasi 2 km lungo il muro che attraversa Custom House, Silvertown e North Woolwich, a fianco della nuova linea ferroviaria Elizabeth. L’artista britannica, selezionata per il padiglione Gran Bretagna alla Biennale di Venezia 2022, ha realizzato un grande storytelling visivo in formato murale, che racconta l’anima dei quartieri che attraversa. Per realizzarlo ha condotto interviste, coordinato eventi e workshop con le persone che abitano la zona per tirare fuori l’identità sostanziale della comunità. Alla fine l’ha rappresentata in questa installazione, che simboleggia il “midollo” dell’intera area, dove sono raccolte, e stampate, fotografie che riflettono oltre 170 storie. Alcune sono reali, altri sono aneddoti, ma sono tutte testimonianze che forniscono un racconto umano e profondo di un paesaggio urbano.

Dietro questa opera d’arte ci sono cinque anni di lavoro, che sono stati necessari per incapsulare com’è l’area in questo particolare momento storico, nel mezzo di un significativo cambiamento di trasformazione e di rigenerazione.

Newham Trackside Wall. Photo: Benedict Johnson

Un motivo floreale corre lungo tutto il murale, come carta da parati connettiva, attingendo all’ecologia naturale della zona. Una dichiarazione del progetto recita: “Il lavoro incarna e rispecchia i diversi quartieri e l’ecologia di fronte al muro del binario, raffigurando edifici, case, scene di strada, flora e fauna, animali e insetti della zona”.



Il progetto è stato commissionato e curato da UP projects, l’organizzazione che promuove l’arte pubblica contemporanea coinvolgendo gli artisti e mettendoli in contatto con le comunità e i territori.

L’ARTISTA

Boyce è diventata famosa come parte del Black Arts Movement negli anni ’80, affrontando e capovolgendo le nozioni di razza nel suo lavoro, includendo performance, disegno, stampa, fotografia ed elementi audiovisivi. In un video prodotto per Crossrail, Boyce descrive la sua pratica, dicendo “ho iniziato come una sorta di pittrice … ho smesso di dipingere e ho iniziato a usare parte del materiale che avevo usato per realizzare i disegni e i dipinti”. Questo l’ha portata a lavorare in un modo che definisce multimediale.

Nel 2007 le è stato conferito un MBE per i servizi all’arte e nel 2016 è diventata Royal Academician (Royal Academy of Arts). È professoressa di Belle Arti alla Middlesex University di Londra e anche professoressa di Black Art and Design alla University of the Arts di Londra.

https://upprojects.com/about-us