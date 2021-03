Continua la grande mostra d’arte partecipativa che il Regno Unito, tramite l’impulso della galleria Firstsite di Colchester, sta portando avanti da fine gennaio. Per celebrare i suoi primi dieci anni di vita, la galleria ha lanciato questo format che sta diventando “contagioso” e sta coinvolgendo molte persone in Inghilterra. Sono state invitate le persone comuni a creare un’opera sulla base delle tracce indicate da grandi artisti che si sono uniti al progetto, da Antony Gormley a Sonia Boyce, Etel Adnan e Simone Fattal, Tai Shani, Jeremy Deller, David Shrigley, Ai Weiwei fino a Ryan Gander. Chiunque aderisca all’iniziativa deve creare la sua opera ed esporla (immortalandola sui canali social) attraverso le finestre.

L’ultimo grande nome che ha aderito al progetto è stato Anish Kapoor, che ha lanciato come stimolo il colore.

Presentato da Firstsite per celebrare il suo decimo anniversario e supportato dal Plus Tate Network che include i principali musei e gallerie in tutto il Regno Unito, il progetto The great big art exhibition si basa sulla viralità e sulla partecipazione collettiva. Le opere d’arte possono essere realizzate di qualsiasi cosa e la galleria rende disponibili per il download le opere chiave realizzate dagli artisti. Finora anche grandi istituzioni hanno partecipato, selezionando opere che possono essere di ispirazione. Parliamo di grandi musei o gallerie come la National Gallery, la Tate, il British Museum, la National Portrait Gallery, la National Galleries of Scotland, V&A, il National Museums Liverpool, la Royal Academy of Arts, l’Ashmolean Museum, The Courtauld, The Wallace Collection e l’ Arts Council Collection.

Anish Kapoor, 2021

Sally Shaw MBE, direttrice di Firstsite, ha spiegato: «Le porte delle nostre collezioni e gallerie potrebbero essere chiuse, ma la nostra immaginazione è sempre aperta. Fare, mostrare e sperimentare l’arte ha creato così tanta gioia, connessione e conforto per molte migliaia di persone. Io non vedo l’ora di vedere una nuovissima galleria d’arte a livello nazionale apparire davanti ai nostri occhi nei prossimi giorni, settimane e mesi. Questa sarà sicuramente un’incredibile espressione della creatività delle persone».

Entro l’estate si svelerà un magico patchwork di creatività nazionale.

La Great Big Art Exhibition è stata lanciata il 28 gennaio 2021 e durerà fino al 7 maggio 2021.

Info: www.thegreatbigartexhibition.com