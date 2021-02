Serero Pop ha deciso di affidare alla sua arte un progetto benefico di natura sociale. Ha deciso di mettere all’asta una sua opera molto evocativa del periodo che stiamo vivendo e di devolvere il ricavato a un gruppo di associazioni attive nel supporto alle persone meno fortunate.

L’opera è caratterizzata dal “vocabolario pandemico”, che contiene tutte le parole legate alla pandemia, come: asintomatico, termometro, immune, saturimetro, OMS, curva, bollettino, incubazione, decessi, vaccino, epidemia, caso contatto, ossigeno, variante, ricoverato, terapia intensiva, schermo, chiusure, virologo, distanziamento, ceppo, zona rossa, lockdown, DPCM, guanti, contagi, reagente, assembramento, congiunti, sintomi, quarantena, coprifuoco, Wuhan, ondata, indice, confinati, mascherina, autocertificazione, dimessi, RT, focolaio, Dad, covid19, pandemia.

L’artista Frida Kahlo, in questa opera, indossa la mascherina che ha l’obiettivo di proteggerla dal virus e dalle sue varianti.

Parte del ricavato della vendita all’asta, verrà devoluto in parti eguali alle 20 associazioni che hanno aderito al programma CharityStars NPO Premium.

Le associazioni beneficiarie sono:

– Associazione Amici di Sean

– Associazione Bambin Gesù

– Associazione Bianca Garavaglia

– Associazione LaSpes

– Associazione Stelle nello Sport

– Associazione White Mathilda

– DBA Onlus

– Fondazione Cannavaro Ferrara

– Fondazione IEO-CCM

– Fondazione Magnoni

– Associazione Arenbi Onlus

– Fondazione Operation Smile Onlus

– Fondazione Theodora Onlus

– Fondazione Umberto Veronesi

– Global Humanitarian Italia Onlus

– History Life Onlus

– In Campo con il Cuore

– Insieme per Fily Onlus

– Insuperabili Onlus

– Sermig

L’arte ancora una volta vuole far sentire la sua voce, questa volta con un’opera che serve a non dimenticare ciò che stiamo vivendo e a non abbassare la guardia. E quella di Serero Pop Art è sicuramente una delle opere più significative legate a questo difficile momento. Si potrà partecipare all’asta, per aggiudicarsi l’opera, a partire dalle ore 10:00 del 17 febbraio alla pagina www.charitystars.com/product/frida-kahlo-di-serero-pop-art. CharityStars (www.charitystars.com) è un’asta di beneficenza che coinvolge Vip da tutto il mondo. I più grandi campioni del mondo, legati allo sport, personaggi dello spettacolo, artisti e vere e proprie Stars in tutti i campi, hanno donato qualche loro cimelio a CharityStars, al fine di aiutare le persone meno fortunate.