Negli ultimi giorni ha fatto la sua apparizione l’installazione monumentale di Olafur Eliasson. Ancora una volta l’artista danese ha voluto parlare di ambiente e di bellezza, in questo caso ispirandosi liberamente al lago Michigan, un simbolo della potenza della natura. L’opera, intitolata Atmospheric Wave Wall e collocata presso la Willis tower, è composta da 1900 piastrelle di metallo ed è stata realizzata con il contributo di Eq Office, una società di investimenti immobiliari.

«Chicago è la patria di alcune delle opere d’arte pubbliche più iconiche e amate del mondo, quindi è un’emozione accogliere questa nuova installazione del famoso artista Olafur Eliasson – ha affermato Mark Kelly, Commissario del Dipartimento degli affari culturali di Chicago ed Eventi speciali -. Ispirato dal nostro lago Michigan, il lavoro attirerà e coinvolgerà sia i residenti che i visitatori, suscitando empatia nei confronti dei nostri spazi pubblici condivisi».

Courtesy Eq Office

La Willis Tower è attualmente nelle fasi finali di un progetto di ristrutturazione. Il lavoro di Eliasson ha trasformato la torre in un’accogliente destinazione urbana che coinvolge i visitatori, la gente del posto e tutti coloro che lavorano negli uffici dell’edificio EQ.

Olafur Eliasson è specializzato nella creazione di sculture, pittura, fotografia, film, installazioni e media digitali motivati ​​dal suo interesse per la percezione, l’identità e la comunità. La sua pratica in studio coinvolge costantemente il pubblico attraverso una serie di progetti architettonici, invenzioni in spazi pubblici, educazione artistica e azione per il clima.