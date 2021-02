Uno dei più importanti nuovi musei di arte contemporanea in Europa, il Museo di arte contemporanea Helga de Alvear a Cáceres, in Spagna, progettato dal pluripremiato Tuñón Arquitectos Studio, aprirà nella primavera del 2021. Il museo è stato creato per ospitare una delle collezioni di arte contemporanea più significative della Spagna, sviluppata in oltre 40 anni dalla gallerista Helga de Alvear.

La collezione di opere di oltre 500 artisti provenienti dai cinque continenti sarà donata alla città. Comprende lavori eccezionali di Joseph Beuys, Dan Flavin, Joseph Albers, Paul Klee, Nan Goldin, Jenny Holzer, Anish Kapoor, Philippe Parreno, Gordon Matta-Clark e molti altri, che il pubblico potrà visitare gratuitamente in uno spazio di grande fascino.

Il nuovo museo riunisce l’edificio originale Casa Grande della Fondazione Helga de Alvear del 1913, il cui restauro ha costituito la prima fase del progetto, con una nuova importante estensione che comprende ampie gallerie e spazi espositivi. Il nuovo spazio è situato su una linea immaginaria che separa il centro storico medievale di Cáceres, patrimonio dell’umanità, dalla parte moderna della città, creando così un percorso tra passato e presente.

Exterior of the Museum of Contemporary Art Helga de Alvear. Photo: Amores Pictures

Emilio Tuñón era il partner di Luis Mansilla (Tuñón + Mansilla Arquitectos) e ha portato avanti il ​​progetto dopo la prematura scomparsa di Mansilla nel 2012. Il loro lavoro più noto insieme include il MUSAC Contemporary Art Museum di Castilla y León in Spagna, che ha vinto il Mies van der Rohe Award nel 2007, il Museo delle Belle Arti di Castellón, il Municipio di Lalìn e il pluripremiato Hotel Atrio di Cáceres.

La mostra di apertura di circa 200 opere dalla collezione (che ne include complessivamente circa 3000) è stata curata da José María Viñuela.

L’opera unica dell’artista cinese Ai Weiwei Descending light (2007) – un’enorme lampada composta da oltre 60.000 cristalli rossi – e una delle edizioni meglio conservate di Los Caprichos di Goya – proposto come il primo artista contemporaneo – sono solo alcuni esempi di un selezione di pezzi che invita a viaggiare nella storia dell’arte. Sono presenti anche Louise Bourgeois, Thomas Hirschhorn, Nan Goldin, Doris Salcedo, Tacita Dean, Olafur Eliasson, Kandinsky e Picasso.

Helga de Alvear portrait, 2021 in front of Descending Light , 2007, Ai Weiwei. Photo: Andy Solé

IL PERSONAGGIO

Helga de Alvear è nata in Germania nel 1936 e vive in Spagna dal 1957. Ha lavorato per il famoso mercante d’arte Juana Mordó che l’ha presentata a molti dei principali artisti dell’epoca, tra cui Eduardo Chillida, José Guerrero e Cuenca e El Gruppi Paso, che hanno svolto un ruolo significativo nell’avanguardia spagnola del dopoguerra. I suoi stretti rapporti con gli artisti l’hanno portata a iniziare a sviluppare la sua collezione. Nel 1995, ha aperto la sua galleria che promuoveva l’arte contemporanea internazionale con un’enfasi speciale su fotografia, video e installazione, in un momento in cui questi mezzi erano praticamente sconosciuti in Spagna. Nel 1982 ha contribuito a fondare ARCO a Madrid, una delle più importanti fiere d’arte contemporanea a livello internazionale. È stata anche determinante nello sviluppo della Fundación Museo Reina Sofía a Madrid. Ha fondato la Fundación Helga de Alvear nel 2006, con il sostegno del governo regionale dell’Estremadura e del consiglio comunale di Cáceres. Da allora la Fondazione ha sostenuto e promosso l’arte contemporanea e Helga de Alvear è stata insignita di numerosi premi.

Il Museo Helga de Alvear è stato fondato in risposta al desiderio di Helga de Alvear di condividere la sua collezione con il pubblico e all’intento di diverse istituzioni pubbliche in Extremadura di fornire a Caceres un centro di ricerca, promozione ed educazione nel campo delle arti visive contemporanee. In un anno particolarmente difficile per la cultura, l’istituzione ha la vocazione di ricordarci che l’arte è un motore essenziale per continuare a guardare al futuro.



http://fundacionhelgadealvear.es/