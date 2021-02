Tvboy e Draghi, la street art avvicina l’artista al nuovo Presidente del Consiglio, come già avvenuto in passato in riferimento ad altri protagonisti della politica italiana.

Nel suo ultimo lavoro, apparso in un muro nascosto a Barcellona, lo street artist Tvboy ha rappresentato Mario Draghi nelle vesti di Super Mario Bros, il celebre supereroe della Nintendo, alle prese con un rubinetto tricolore da riparare.

Tvboy “Super Mario” Draghi

Un taglio ironico, ma forse neppure troppo. La crisi di governo in Italia è il tema più scottante di queste ultime settimane e Tvboy ha scelto un’immagine iconica per fotografare il momento: Mario Draghi, nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, nei panni di Super Mario.

Accanto alla raffigurazione un rubinetto con i colori della bandiera italiana, che perde acqua: Mario Draghi sarà forse chiamato infatti a tappare le falle del sistema politico italiano, che in questi ultimi giorni non è stato in grado di trovare accordi forti per porre rimedio alla crisi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha così scelto di puntare su Draghi auspicando “un governo di alto profilo”. Nell’opera di Tvboy su Draghi, la street art si presta a esprimere una richiesta di soccorso nel suo solito stile, diretto, pungente e divertente.

