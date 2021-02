La grande interprete dell’arte contemporanea Yayoi Kusama in primavera sarà la protagonista di un importante evento, in programma già l’anno scorso ma poi rinviato a causa del lockdown. Un evento eccentrico e partecipativo, come molte sue mostre. Un grande progetto espositivo al New York Botanical Garden, nel Bronx. Cosmic Nature è il titolo pensato per questa occasione e la protagonista è una monumentale installazione partecipativa.

Yayoi Kusama, Pumpkins Screaming About Love Beyond Infinity (2017).

Collection of the artist

La data prevista per l’opening è il 10 aprile, come comunicato dallo zoo, sempre compatibilmente con le normative di sicurezza vigenti. I biglietti, ad esempio, saranno limitati e scaglionati per evitare l’affollamento in alcune aree.

In mostra saranno presentate anche le Infinity Rooms di Kusama, che affiancheranno l’installazione site specific Infinity Mirrored Room – Illusion Inside the Heart (2020), un monumentale cubo di vetro con lati a specchio, che riflette i giardini circostanti.

La mostra cade a circa un anno di distanza dall’inizio del lockdown negli Stati Uniti, quando in concomitanza con l’annullamento di tutti gli eventi di arte contemporanea Yayoi Kusama pubblicò una poesia provocatoria esortando a: ”superare la nostra infelicit e combattere questo terribile mostro”. Pochi mesi dopo l’italiana Elisa Macellari ha pubblicato la prima biografia dell’artista in formato graphic novel.

Nel mondo dell’arte contemporanea Yayoi Kusama è nota per le sue installazioni eccentriche e bizzarre, ma anche per i suoi comportamenti e pensieri, che l’hanno resa un’icona di anticonformismo e libertà.

Info: https://www.nybg.org/