Cantica21 è la call voluta dal Mibact e Maeci per valorizzare l’arte contemporanea italiana all’estero. Gli artisti selezionati nel corso del prossimo anno saranno i testimonial dell’arte contemporanea all’estero e le loro opere viaggeranno per gli istituti italiani di cultura sparsi nelle principali città del mondo. Oggi sono stati comunicati i vincitori per le tre categorie, Under 35, Over 35 e della speciale sezione dedicata a Dante Alighieri, di cui il prossimo anno si celebra il 700esimo anniversario della morte.

Under 35

Camilla Alberti, Camilla (Oli) Bonzanigo, Letizia Calori, Emanuele Camerini, Irene Coppola, Giuseppina Giordano, Nicola Guastamacchia, Agostino Iacurci, Andrea Martinucci, Diego Miguel Mirabella, Rebecca Moccia, Leonardo Petrucci, Paolo Puddu, Giovanna Repetto, Eleonora Roaro, Giulio Saverio Rossi, Giacomo Segantin, Davide Sgambaro, Jacopo Valentini, Martina Zanin.

Over 35

Nico Angiuli, Salvatore Arancio, Simone Berti, Francesco Bertocco, Luca Libero Frediano Bertolo, Pamela Breda, Chiara Camoni, Cristian Chironi, Iginio De Luca, Sara Enrico, Invernomuto, Domenico Antonio Mancini, Elena Mazzi, Jacopo Miliani, Antonino Milotta, Valerio Rocco Orlando, Massimo Ricciardo, Giovanna Silva, Luca Trevisani, ZimmerFrei.

Dante

Silvia Camporesi, Leone Contini Bonacossi, Valentina Furian, Marta Roberti, Marinella Senatore.

Gli artisti selezionati dovranno realizzare la propria opera d’arte entro il 30 giugno 2021 e contemporaneamente saranno stabilite le sedi estere degli Istituti Italiani di Cultura, delle ambasciate e dei consolati che le accoglieranno. Una volta registrate nelle collezioni pubbliche italiane che le custodiranno, le opere partiranno per l’estero per dare vita a un ambizioso progetto espositivo disseminato per le sedi diplomatiche italiane nel mondo, capace di mostrare al pubblico internazionale il meglio della creatività contemporanea italiana nell’ambito delle arti visive. Al termine della mostra, le opere faranno ritorno nei rispettivi musei che, potranno decidere se cederle in comodato d’uso temporaneo alla Collezione di arte contemporanea della Farnesina.

La commissione, presieduta da Francesco Stocchi, curatore di arte moderna e contemporanea del Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, e composta da Anna Mattirolo, Ilaria Bonacossa, Lucrezia Calabrò Visconti e Roberto Rea ha selezionato i 45 artisti che, attraverso il loro talento, diventeranno i promotori dell’arte contemporanea italiana nel mondo in quella che, nella seconda metà del 2021, sarà una grande mostra d’arte diffusa. Tra le 293 domande di candidatura arrivate da tutta Italia sono stati selezionati 20 artisti per la categoria under 35 anche emergenti, 20 artisti per la categoria over 35 e 5 artisti per la sezione dedicata a Dante Alighieri.