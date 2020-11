Pioniere dell’astrazione e famoso teorico dell’estetica, Vasily Kandinsky (Mosca, 1866 – Neuilly-sur-Seine, Francia, 1944) è uno degli artisti più innovativi dell’inizio del XX secolo. Il suo intento di liberare la pittura dai suoi legami con il mondo naturale lo ha portato a scoprire un nuovo tema basato esclusivamente sul ”bisogno interiore” dell’artista, una domanda che lo accompagnerà per tutta la vita. Durante il 1900 e gli anni ’10, mentre viveva a Monaco, Kandinsky iniziò a esplorare le possibilità espressive del colore e della composizione. Tuttavia, lo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914 lo costrinse a lasciare la Germania. Al ritorno nella nativa Mosca, il vocabolario pittorico di Kandinsky iniziò a riflettere gli esperimenti utopici dell’avanguardia russa, che attribuiva grande importanza alle forme geometriche al fine di stabilire un linguaggio estetico universale. Successivamente, Kandinsky è entrato a far parte del Bauhaus come insegnante, la scuola di arte e design con cui condivideva la convinzione che l’arte è in grado di trasformare l’essere umano e la società. Ancora una volta costretto a lasciare la Germania quando il Bauhaus fu chiuso sotto la pressione dei nazisti nel 1933, Kandinsky si stabilì alla periferia di Parigi, dove l’influenza del Surrealismo e delle scienze naturali era evidente nell’uso del biomorfismo nella sua iconografia.

La storia di Kandinsky è intimamente legata, al di sopra di quella di qualsiasi altro artista, a quella della Fondazione Solomon R. Guggenheim, fondata a New York nel 1937. Il suo fondatore, l’industriale Solomon R. Guggenheim, iniziò a collezionare le opere di Kandinsky nel 1929, e l’anno successivo conosce l’artista al Bauhaus di Dessau. Questa mostra presenta opere provenienti dai vasti fondi del pittore di proprietà della Fondazione per illustrare appieno la sua carriera epocale.