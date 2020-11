Gardin's Tale of Two Cities, il film di Donna Serbe-Davis di impegno civile in favore di Venezia

Un impegno a difesa di Venezia e del suo patrimonio culturale, portato avanti attraverso lo studio di uno dei suoi migliori testimonial, il grande fotografo Gianni Barengo Gardin. Quello che Camera – Centro italiano per la Fotografia proietta in streaming giovedì 19 novembre alle 18.30 è un docufilm di Donna Serbe-Davis, presentato recentemente sugli schermi online del festival Cinemambiente, la rassegna dedicata a tematiche ambientali. Da anni Barengo Gardin si batte per la conservazione dell’integrità della laguna veneziana. Battaglia dalla quale è nato uno dei suoi reportage più famosi.

In Gardin’s Tale of Two Cities (USA 2019 61′), diretto dalla regista e storica dell’arte americana Donna Serbe-Davis, parla di Venezia, della sua storia, della sua magnificenza, della sua fragilità. Attraverso lo sguardo di Gianni Berengo Gardin il pubblico viene accompagnato in un viaggio insolito che aiuta a riscoprire la parte più intima e autentica della città lagunare, nel tempo snaturata da un turismo di massa incontrollato. Veneziano di nascita, Berengo Gardin racconta se stesso e la sua sessantennale carriera con una serie di immagini suggestive. Ultime della serie, quelle che testimoniano la presenza delle grandi navi da crociera in laguna e il conseguente pericolo per la salvaguardia del patrimonio architettonico della città. Un messaggio forte e determinante, capace di attirare l’attenzione generale sul problema e di contribuire alla costituzione di un movimento civile di opposizione a politiche commerciali poco sostenibili.

Per vedere il film sarà sufficiente accedere alla piattaforma Streen.org. Il film sarà in streaming dalle 18.30 alle 24.00 di giovedì 19 novembre.

Uno dei più celebri fotografi italiani Gianni Berengo Gardin – di cui CAMERA ha presentato la mostra “Gianni Berengo Gardin e la Olivetti” insieme all’Associazione Archivio Storico Olivetti, con la collaborazione del Museo Civico “P. A. Garda” di Ivrea, mostra anticipatamente chiusa causa emergenza Covid – ha condotto un’intensa battaglia civile sulla