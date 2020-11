Un nuovo look per l’iconico Puppy di Jeff Koons al Guggenheim di Bilbao. Per contestualizzarla l’artista ha deciso di adeguarla alle normative vigenti, facendole indossare una mascherina fatta di fiori. Il contorno della maschera non è ancora chiaramente visibile, poiché le piante avranno bisogno di alcune settimane per crescere e fiorire. «Che onore avere la possibilità di far comunicare a Puppy l’importanza di indossare una mascherina durante questo periodo della pandemia COVID-19 – ha detto Koons -. Un residente di Bilbao mi ha inviato una lettera chiedendo se Puppy potesse indossarla e ho subito pensato che fosse un’idea meravigliosa. Ero entusiasta del fatto che il museo fosse d’accordo in quanto ora Puppy, adornato con una maschera fatta di fiori bianchi e blu, può comunicare l’importanza di indossare una protezione per il Covid-19. Posso immaginare che il Cucciolo abbia apprezzato tutto l’amore dimostrato nei suoi confronti ed è così felice di comunicare sicurezza e benessere ai cittadini di Bilbao e al mondo».

Il Museo Guggenheim di Bilbao ha approfittato del consueto cambio di fiori di Puppy in questo periodo dell’anno per aggiungere la nuova funzionalità. Da quando è stata installata nel 1997, la scultura alta 12,4 metri raffigurante un West Highland Terrier, cambia il manto floreale ogni anno in primavera e in autunno per adattarsi alla nuova stagione. Mentre in primavera e in estate Puppy indossa begonie, impatiens, calendule e petunie di diversi colori, in autunno e in inverno queste vengono sostituite da viole e altri tipi di piante che possono tollerare il nuovo clima.

Juan Ignacio Vidarte, Direttore Generale del Guggenheim Bilbao ha aggiunto: «Abbiamo pensato che il suggerimento di un visitatore del museo fosse un’ottima idea, poiché ha attinto all’ammirazione e al calore che le persone hanno per Puppy per incoraggiare tutti a seguire le linee guida delle autorità sanitarie in questi tempi estremamente difficili. Dopotutto, Puppy ha trasceso il suo status di opera d’arte per diventare un emblema del museo e della stessa città di Bilbao, nonché un’icona di ottimismo. Inoltre, l’arte contemporanea è – e deve essere – legata al presente, quindi ha perfettamente senso sfruttare la popolarità di Puppy per sostenere una causa di vitale importanza in questo momento».