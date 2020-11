”In bad times beautiful things are necessary” è il messaggio della nuova campagna 2020 di Gente Roma, la catena romana di Boutique del luxury fashion. Il monumentale manifesto era apparso lo scorso 7 novembre a piazza Campo de’ Fiori, nel cuore di Roma. E per dare spinta al concept della valorizzazione della bellezza il brand ha lanciato un bando per borse di studio al quale potranno partecipare tutti i giovani creativi attivi in diversi ambiti: dalla fotografia alla grafica, sino alla musica, all’arte figurativa e alla recitazione. I ragazzi, per aggiudicarsi la borsa, dovranno presentare una creazione artistica sul tema ”In bad times beautiful things are necessary”, concetto fulcro della campagna.