Nella suggestiva location di Museo Casa Gaia, a Portobuffolè (TV), il 2 novembre inaugura la personale della pittrice Sonia Ros, intitolata Coupe de foudre. Un pogetto che nasce dalla combinazione di più elementi che coinvolgono corpo e mente. Qualcosa che accade ed è immediato, qualcosa che proietta in un luogo irreale, questa è la sensazione che si prova quando si guardano le opere di Sonia Ros, i suoi dipinti esposti in un museo, galleria o aeroporto rappresentano dei luoghi non luoghi che non vengono contaminati dall’esterno, delle isole in cui si è spinti ad entrare in mondo illusorio governato da un sapiente equilibrio. Se si ha la fortuna di entrarvi, si potranno incontrare forme prive di limiti che si snodano in colori liquidi, in una danza tra fisicità ed emozione, tra sogno e realtà e con una forte carica erotica. Attraverso loro riconosciamo le nostre emozioni, sensazioni, comportamenti che fanno parte del nostra natura umana.