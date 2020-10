Il 12 novembre alla galleria Gagosian di New York inaugura Elpis, la mostra con le nuove opere della pittrice britannica Jenny Saville. I ritratti monumentali della celebre artista, che si è formata nell’ambito del gruppo artistico indipendente Young british artists insieme, tra gli altri, a Damien Hirst e Tracey Emin, esplorano il fascino persistente dell’artista per il corpo umano e il suo potenziale estetico attraverso un uso audace e sensuale di superficie, linea e massa e sono radicati in realtà tangibili mentre raggiungono le loro dimensioni mitologiche.

La pittura di Saville è intrisa di una moltitudine di tempi e luoghi. L’artista ha deciso di illuminare alcune delle opere in mostra con lingotti d’oro per produrre un luccichio che ricordi icone e mosaici bizantini, i cui ornamenti metallici erano progettati per assumere un bagliore spiritualmente trascendente. Il suo uso dell’oro richiama anche l’associazione del metallo prezioso con l’incarnazione divina, una tradizione che risale agli antichi egizi, che immaginavano l’oro come la ”carne degli dei”, e al mito greco di Danaë, che fu impregnato da Zeus in una pioggia dorata.

Saville dipinge da fotografie di modelli, spesso individuando e ingrandendo singole parti del corpo che catturano la sua attenzione: l’intensità vulnerabile di uno sguardo spalancato o il luccichio provocatorio di labbra e denti pallidi. Nell’autoritratto Virtual (2020), presentato all’inizio di quest’anno nella prima stagione della serie Artist Spotlight di Gagosian, Saville suddivide i suoi lineamenti del viso in scatole disorientanti che ricordano finestre che si sovrappongono sullo schermo di un computer, o il flusso di teste parlanti tipico dei webinar. In bilico tra realismo e astrazione, Virtual, invece, ricorda teste di ritratti frammentate di Pablo Picasso e Francis Bacon tanto quanto indica lo slittamento crescente tra il fisico e il virtuale nel mondo di oggi, saturo di immagini.

Dal 12 novembre al 22 dicembre

Gagosian gallery, 980 Madison Avenue, New York

Info: https://gagosian.com/exhibitions/2020/jenny-saville-elpis/