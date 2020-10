Moira Ricci è l’artista vincitrice della seconda edizione del bando promosso da Fondazione Memmo e Gasworks rivolto agli artisti italiani. L’artista toscana (Orbetello, 1977) è stata selezionata per la borsa di residenza nel prestigioso centro artistico internazionale con sede a Londra, dall’11 gennaio al 29 marzo 2021. Intimamente legato al suo luogo di provenienza, la Toscana, il lavoro di Ricci interroga le nozioni di paesaggio, contesto domestico e senso di appartenenza. Utilizzando diversi media come video, installazione e fotografia, la sua pratica esplora il modo in cui l’identità, la cultura e la storia familiare vengono plasmate e condizionate dall’ambiente che ci circonda. Durante la sua residenza a Gasworks, l’artista proseguirà la ricerca iniziata durante una breve visita a Londra negli anni Novanta, quando incontrò l’Associazione degli astronauti autonomi (AAA), una rete mondiale di persone dedite alla costruzione delle proprie astronavi: il viaggio nello spazio, inteso come forma di evasione da una vita non più sostenibile sulla terra, sarà al centro dell’indagine dell’artista.