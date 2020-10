Nasce Italics Art and Landscape, un portale ideato dai galleristi italiani per raccontare il patrimonio culturale italiano e fare rete tra di loro

L’Italia raccontata dai galleristi, con le loro esperienze, le loro iniziative e le loro storie, con questo scopo è nata la piattaforma digitale Italics Art and Landscape (https://italics.art/) un portale nato con l’intenzione di illustrare con un nuovo punto di vista, raffinato e colto, l’immenso patrimonio culturale italiano. Animati dal desiderio di costruire una rete nazionale diffusa basata sulla collaborazione e la condivisione di esperienze, nove galleristi (Lorenzo Fiaschi di Galleria Continua e Pepi Marchetti Franchi di Gagosian, insieme ad Alfonso Artiaco, Ludovica Barbieri della Massimo De Carlo, Massimo Di Carlo di Galleria dello Scudo, Francesca Kaufmann di kaufmann repetto, Massimo Minini, Franco Noero e Carlo Orsi), hanno invitato a prendere parte al progetto cinquantaquattro tra le migliori gallerie italiane d’arte contemporanea, moderna e antica, riunendole in un vero e proprio consorzio. Per la prima volta 63 gallerie di tutta Italia, in grado di rappresentare al massimo livello l’arte di ogni tempo – da quella antica a quella emergente, fa sistema attorno a un progetto di lungo termine. Questo nuovo organismo interverrà nel discorso artistico non solo come promotore della cultura sul territorio italiano, ma anche come autorevole interlocutore con le realtà istituzionali.

Le gallerie che ne fanno parte sono: A arte Invernizzi, Antonacci Lapiccirella Fine Art, Apalazzogallery, Alfonso Artiaco, Bacarelli, Bottegantica, Botticelli Antichità, Tommaso Calabro Galleria d’Arte, Cantore Galleria Antiquaria, Cardi Gallery, Alessandro Cesati, Galleria Continua, Galleria Raffaella Cortese, Thomas Dane Gallery, Massimo De Carlo, Galleria Tiziana Di Caro, Alessandra Di Castro, Galleria Umberto Di Marino, Ermes-Ermes, Fanta-MLN, Galleria Fonti, Frutta, Gagosian, Galleria d’Arte Maggiore GAM, Galleria dello Scudo, Giacometti Old Master Paintings, kaufmann repetto, Laveronica Arte Contemporanea, Magazzino, Gió Marconi, Mazzoleni, Francesca Minini, Galleria Massimo Minini, Victoria Miro Venice, ML Fine Art, Monitor, Maurizio Nobile, Galleria Franco Noero, Norma Mangione Gallery, Galleria Lorcan O’Neill, Galleria Carlo Orsi, P420, Walter Padovani, Giorgio Persano, Pinksummer, Porcini, Galleria Lia Rumma, Salamon&C., Sant’Andrea de Scaphis, Schiavo Zoppelli Gallery, Società di Belle Arti, SpazioA, Studio Sales di Norberto Ruggeri, Studio Trisorio, T293, Caterina Tognon Arte Contemporanea, Tornabuoni Arte, Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, Federico Vavassori, Veda, Galleria Carlo Virgilio & C., Vistamare|Vistamarestudio, Zero.

Info: https://italics.art/