Corinna Gosmaro alla The Gallery Apart porta la nuova mostra, un equilibrio tra memoria e immaginazione per rappresentare delle suggestioni mentali

È la seconda personale di Corinna Gosmaro alla The Gallery Apart, con un titolo che recupera un termine Yiddish, che significa ”impertinenza” o ”insolenza”, ma che col tempo si è arricchito di un valore semantico più largo che fa riferimento alle ”qualità dell’audacia, per il bene o per il male”, come coraggio, ardore, tempra. Per la concezione della mostra, la Gosmaro associa il Chutzpah al concetto baudelairiano di spontaneità intesa come risultato intuitivo e rapido della conoscenza e dell’intelligenza. I pensieri di Baudelaire mostrano forti affinità con i dibattiti moderni prevedendo l’unione del potere associativo dell’immaginazione alla capacità di concepire qualcosa di nuovo sulla base di materiali accumulati e immagazzinati in memoria.

La mostra si pone in continuità con il percorso seguito dall’artista fin dagli esordi, da quando cioè i suoi interventi pittorici su filtri industriali intendevano generare paesaggi come tentativo di fusione tra percezione, cognizione, memoria e risonanze emotive. Per Corinna Gosmaro, tempi e luoghi sono elementi privi di una necessaria linearità cronologica o geografica. Sono piuttosto tasselli di conoscenza che possono essere impiegati per indagare gli archetipi: immagini, forme e oggetti rappresentativi di momenti creativi fondamentali nella storia del genere umano. La ricerca dell’archetipo non è finalizzata soltanto alla creazione dell’opera d’arte, questa è semmai il risultato finale di un processo trasversale, volto all’individuazione di una possibile matrice comportamentale. Una metodologia di pensiero e di lavoro che trova ispirazione nell’ambito delle neuroscienze, dove si esplora la correlazione tra memoria e immaginazione in termini di chronesthesia o mental time travelling – ovvero la capacità di ricostruire mentalmente eventi personali dal passato insieme a quella di immaginare possibili scenari futuri. All’artista in questo caso interessa comporre in modo organico gli stimoli provenienti dai processi mnemonici assieme alle suggestioni scaturite dall’immaginazione, enfatizzando così uno stato d’animo, prima ancora che un percorso concettuale, e attivando una sorta di condizione psicofisica che definisce ricorrendo al termine Chutzpah.

Fino al 4 dicembre

The Gallery Apart, via Francesco Negri 43 – Roma

Info: www.thegalleryapart.it

Foto Giorgio Benni. Courtesy The Gallery Apart