Continua il progetto del Louisiana Museum di far parlare le opere d’arte della sua collezione. Questa volta tocca alla poetessa Yoko Tawada leggere un testo sull’opera del grande artista giapponese Nobuo Sekine. Il testo si chiama The Root of a Whale, e il focus del testo è la serie Phase of Nothingness, 1970, di Nobuo Sekine.

Yoko Tawada (nata nel 1960) è una scrittrice e poetessa giapponese. Tawada ha pubblicato diversi libri – inclusi racconti, romanzi, poesie, opere teatrali e saggi – e tra i suoi romanzi ci sono The Naked Eye (2003/1993), The Bridegroom Was a Dog (1998), Memoirs of a Polar Bear (2016) e The Emissary (2018). Ha ricevuto numerosi premi tra cui la Medaglia Goethe.

Nobuo Sekine (1942-2019) è stato un artista giapponese noto per le sue sculture e le opere murali. In qualità di membro fondatore del movimento Mono-ha (School of Things), era interessato a esplorare il rapporto tra materiali naturali e artificiali con lo spazio in cui gli uomini vivono. Sekine ha ricevuto numerosi premi e ha rappresentato il Giappone alla Biennale di Venezia del 1970. Il suo lavoro è stato esposto in musei di tutto il mondo, tra cui il National Museum of Art di Osaka, il Guggenheim Museum di New York, il Centre Pompidou di Parigi e il Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk.