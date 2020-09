L’autunno del Maxxi inizia con una grande mostra fotografica, quella che presenta gli scatti di Giovanni Gastel, dal 15 settembre fino al 24 novembre. Più di 200 ritratti, un labirinto di volti, pose, sogni di personaggi del mondo della cultura, del design, dell’arte, della moda, della musica, dello spettacolo, della politica, incontrati nel corso di una carriera quarantennale. Il titolo della mostra The people I like dice già molto dell’artista. Gastel, infatti, ha scelto di svelarsi nella sua più intima autenticità e consacra il ”ritratto” opera artistica d’eccellenza. Un’inedita, avvolgente galleria di ritratti in bianco e nero, in grande formato. Tra questi: Marco Pannella, Barack Obama, Forattini, Ettore Sottsass, Germano Celant, Mimmo Jodice, Fiorello, Zucchero, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Roberto Bolle, Bebe Vio, Bianca Balti, Luciana Littizzetto, Franca Sozzani, Miriam Leone, Monica Bellucci, Mara Venier, Carolina Crescentini e moltissimi altri.