Inaugura oggi all’Accademia Tedesca Villa Massimo la personale This Is Not About Us di Birgit Brenner, vincitrice del Premio Roma 2019/20. Il progetto è nato durante la permanenza dell’artista a Villa Massimo ed è la prima mostra dell’artista in Italia. Tra i lavori in mostra anche No Threat, una citazione dell’allarme di un attacco missilistico nelle Hawai nel 2018 e delle relative smentite, Feuer [fuoco] e Utopia, in cui si pone la domanda se il fuoco e l’inferno facciano male, e il cortometraggio Hundred Seconds To Midnight, in cui uomini e donne ballano, come se non fosse successo niente. La mostra ha come tema il pericolo e la fine del mondo includendo i simboli ad essa legati, come il fuoco sacro, che se si spegne annuncia appunto la fine del mondo. This Is Not About Us è anche il titolo della grande installazione site specific, realizzata appositamente per la galleria di Villa Massimo: un grande fuoco sacro, trasformato dall’artista in un’artificialità assoluta, come una messa in scena allestita sul palcoscenico.

«Guardo le installazioni spaziali come un set cinematografico o un palcoscenico - spiega Birgit Brenner – da qui la scelta del materiale spesso effimero. Sono la messa in scena di un’osservazione fugace che dovrebbe mostrare la fragilità e la vulnerabilità della vita. […] Ogni persona percepisce il mondo in modo diverso. Se si cambia prospettiva, emerge una realtà diversa. […] La rappresentazione in scena dei problemi sociali e l’interazione di diversi livelli sovrapposti e angoli prospettici è ciò che mi interessa. E tutto questo, naturalmente, con un certo umorismo o ironia, che spesso sono insiti nella tragedia. I più grandi interrogativi della vita si affrontano al meglio con le immagini più piccole».

Fino al 25 settembre

Villa Massimo, Largo di Villa Massimo, 1-2

www.villamassimo.de