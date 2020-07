L’emiciclo sud del Circo Massimo, quello che per intenderci affaccia su Piazza di Porta Capena, riapre al pubblico e lo fa in modo speciale. Tutti i giorni dalle 18 alle 21, in pieno tramonto, sarà possibile visitare lo stadio più grande dell’antichità come non è stato mai possibile fare grazie a visori digitali di realtà aumentata. La visita, che dura circa 40 minuti e che prevede 8 soste, offre la possibilità ai visitatori di posizionarsi davanti ai punti più importanti dello stadio e improvvisamente, indossando i visori, vedere comparire le tribune, gli spalti, i cavalli e percepire la Roma di quei secoli, anche grazie alla cura del contesto ricostruito con ogni dettaglio. Il progetto promosso da Zetema e da GS Net Italia e Inglobe Technologies sarà fruibile fino al 13 agosto 2020.

Info: http://www.circomaximoexperience.it/