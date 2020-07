Una grande mostra dedicata al celebre Anish Kapoor. Con questo progetto Houghton Hall a Norfolk ricomincia la sua attività espositiva dopo il lockdown, la mostra infatti era prevista a marzo, ma è stata spostata dal 12 luglio e durerà fino al 1 novembre. Ovviamente sono necessarie le prenotazioni per garantire il distanziamento, ma l’evento si annuncia come una tappa imperdibile per le rotte del contemporaneo del 2020.

La mostra presenta 21 sculture e una selezione di disegni di lavoro della pratica innovativa di Kapoor che ha attraversato gli ultimi 40 anni. Presentate insieme, questa serie di opere mette alla prova l’architettura classica della casa e l’idilliaca bellezza dei terreni, pur essendo in dialogo continuo con la storia di Houghton. A cura di Mario Codognato, la mostra di Houghton raccoglie l’antologia di alcune tra le principali opere di Kapoor in specchio e pietra, tra cui Sky Mirror (2018) – uno specchio in acciaio inossidabile di 5 metri di diametro che capovolge il mondo – e una selezione di opere in pietra dal 1997-2020. All’interno dell’edificio saranno inoltre esposte numerose opere, tra cui iconiche sculture di pigmenti che saranno presentate nella South Wing Gallery e un nuovo corpo di opere pittoriche a specchio nella Stone Hall. «Anish Kapoor è un mago – ha detto il proprietario di Houghton Lord Cholmondely -. I suoi eleganti pezzi riflettenti gettano indietro il mondo in modi misteriosi. Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di presentare a Houghton un importante gruppo dell’opera di Anish Kapoor e ne siamo lieti per poter accogliere nuovamente i visitatori».