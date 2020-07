Trent’anni senza Keith Haring. Il 16 febbraio del 1990 a soli 31 anni a causa dell’Aids moriva uno dei più celebri precursori della street art. Quest’anno la BBC gli ha dedicato un grande tributo: un docufilm a lui dedicato, andato in onda sul network statunitense poche sere fa. Un film, diretto da Ben Anthony, che ripercorre la vita dell’artista, la sua poetica e la sua passione per il disegno. Intitolato Keith Haring: Street Art Boy, il film racconta in meno poco meno di un’ora e mezza alcuni degli episodi e degli incontri più emblematici della vita di Haring. La realizzazione delle opere si intreccia con immagini, interviste allo stesso Keith e filmati inediti provenienti dagli archivi della Haring Foundation e messi a disposizione della BBC. La sua vita rappresenta anche uno spaccato storico sulla New York degli anni ottanta e Novanta, un ventennio caratterizzato da fenomeni entusiasmanti, come l’estro, le tendenze e la creatività, ma anche da realtà drammatiche, come l’esplosione dell’Aids. Il film è andato in onda lo scorso 4 luglio per la prima volta, ma è possibile rivederlo sul sito di streaming della BBC, iPlayer. Eccovene il trailer.