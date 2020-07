Un mese di risposte da parte degli artisti, riuniti in un grande raduno creativo

Si può vivere di arte oggi? È una vecchia domanda. E un gruppo di artisti ha deciso di porsela creandoci sopra un progetto espositivo e di confronto culturale. Poeti, pittori, cantautori, architetti, street artist, curatori, giornalisti, scrittori, designers si incontrano alla galleria InCinque nel rione Monti nel cuore di Roma per chiedersi se l’opera potrà mai stabilire con chi ne fruisce un rapporto alternativo al consumo? Può diventare uno strumento di una nuova relazione? Per un mese si alternano performance e mostre di artisti, dibattiti e confronti, in modo da creare un teatro aperto alla partecipazione e alla dialettica. Uno speaker’s corner dell’arte.

Ogni incontro sarà introdotto e moderato dai curatori della call e della mostra: Monica Cecchini, architetto e gallerista e Jonathan Giustini, scrittore e giornalista. Roberto Kunstler, storico cantautore e poeta, suonerà a volte, in forma acustica, alcune delle sue celebri canzoni. Gli artisti coinvolti sono Roberto Kunstler, Jonatan Giustini, Marcondiro, Flavio Giurato, Canio Loquercio, Piero Brega e Orietta Orengo, Riccardo Mannelli, Maurizio Gregorini, Giulio Ceraldi e Giancarlo Savino, Luigi Cinque, Laura Scarpa, Alessio Bonomo, Sergio Cammariere, Renzo Zenobi, Ezia Mitolo, Michele Caccamo, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Raffaello Simeoni, Emanuele Leonardi e Glauco Cambì, Maupal, Corrado Veneziano e Raffaella Salato, Peppe Voltarelli e Anna Corcione, Tancredi Fornasetti, Francesco Cabras, Nour Eddine Fatty, ReBarbus, A.Arrigo e G. Sacher, Omino71, Carlos Atoche.

Dirette streaming e social media support a cura di PARODOI Dischi/Eventi www.parodoi.com.

L’entrata è libera nel rispetto delle distanze e dei provvedimenti emanati.