Un dialogo tra poeti e scrittori con le opere della collezione del museo. Questa è l’ultima interessante trovata del Louisiana Museum di Humlebaek, vicino Copenaghen. Sono tanti i poeti coinvolti: Anne Carson, Richard Ford, Roxane Gay, Colm Toíbín, Eileen Myles, Sjón, Gunnhild Øyehaug, Anne Waldman and Claudia Rankine. In questa clip vi proponiamo l’ultima clip, in cui Sjòn dialoga con la scultura di Henry Moore. Tutti i testi sono raccolti in una pubblicazione a cura del museo.