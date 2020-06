Lo avevamo annunciato in pieno lockdown, il vincitore del World Press Photo 2020 è Yasuyoshi Chib con lo scatto in cui compare un giovane che, illuminato dai telefoni cellulari dei suoi compagni, recita poesie nel corso di una manifestazione di protesta che reclama un governo democratico per il Sudan, durante un blackout a Khartum, il 19 giugno 2019. E da oggi è finalmente in programma anche la mostra, fino al 2 agosto a Palazzo delle Esposizioni, con in anteprima nazionale le 139 foto finaliste del prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti. Tra i finalisti anche sei italiani: Fabio Bucciarelli, Luca Locatelli, Alessio Mamo (classificatosi secondo nella categoria “General News, foto singola”), Nicolò Filippo Rosso, Lorenzo Tugnoli e Daniele Volpe.

Ecco alcuni scatti: