Era 14 giugno del 1986 quando inaugurò a Villa Medici la prima edizione del Romaeuropa Festival. Da quel momento la manifestazione ha accompagnato gli appassionati di arte contemporanea in tutte le sue forme con una programmazione ogni anno più ricca. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria il festival (che sta lavorando alla ridefinizione del suo calendario e dei suoi spettacoli alla luce delle nuove direttive governative) non si ferma neanche quest’anno e per festeggiare la sua 35esima edizione, e in occasione della riapertura dei teatri prevista per il 15 giugno, sceglie di regalare ai suoi spettatori lo streaming integrale gratuito di un evento che ha segnato la storia del teatro contemporaneo: Mount Olympus. To glorify the cult of tragedy, l’ opera monumentale di Jan Fabre della durata di 24 ore, presentata in esclusiva durante il Ref 2015 al Teatro Argentina e premiata nel 2016 con il Premio Ubu come Miglior Spettacolo Straniero presentato in Italia.

Come fare per non perdersela? Facilissimo: collegandosi al sito romaeuropa.net/streaming dalle ore 20 del 14 giugno fino al 15 giugno.