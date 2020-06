Al via le iscrizioni al nostro premio internazionale di arti visive. Come sempre gratuito e aperto agli artisti under 40

Vi abbiamo fatto attendere, è vero, ma il lockdown aveva complicato le cose. Adesso siamo molto orgogliosi di potervi dare la notizia ufficiale: il Talent Prize 2020 si svolgerà regolarmente, via alle iscrizioni!

Si è aperta infatti la call per partecipare al Talent Prize 2020, il concorso di arti visive promosso da Inside Art e giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione. Il Talent Prize è aperto gratuitamente (e sottolineiamo GRATUITAMENTE) agli artisti nati a partire dal 1980 che operano nei campi di pittura, fotografia, scultura, installazione e video. In palio un premio acquisto del valore di diecimila euro (5mila in denaro e 5mila in promozione) e un ampio primo piano sul numero di Inside Art dedicato al concorso. Al fine di favorire l’accesso al mercato dei nuovi talenti, sarà inoltre riservata agli sponsor e ai partner dell’iniziativa la possibilità di selezionare tra i partecipanti al Talent Prize i vincitori di alcuni premi collaterali istituiti ad hoc per la tredicesima edizione del concorso.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’edizione 2020 del Talent Prize Talent Prize 2020 i candidati dovranno presentare un’opera di nuova realizzazione o già realizzata, purché non abbia partecipato ad altri concorsi o premi, inviando, nel periodo di tempo compreso tra il 9 giugno e il 13 luglio 2020 la documentazione necessaria, attraverso il sito

www.talentprize.it, (sezione ”iscriviti”).

I partecipanti possono contare sulla professionalità di una giuria composta da riconosciute personalità del mondo dell’arte contemporanea: Peter Benson Miller (Curatore American Academy in Rome), Gianluca Marziani (curatore), Roberta Tenconi (Pirelli HangarBicocca di Milano), Anna d’Amelio Carbone (Fondazione Memmo Arte Contemporanea), Federica Pirani (Storica dell’arte contemporanea), Chiara Parisi, (Accademia di Francia a Roma – Villa Medici), Ludovico Pratesi (Critico d’arte), Marcello Smarrelli (fondazione Ermanno Casoli), Julia Draganović (Direttrice Accademia tedesca – Villa Massimo), Anna Mattirolo (Scuderie del Quirinale), Cesare Maria Pietroiusti (Palaexpo) e Guido Talarico (editore e direttore di Inside Art).

Il vincitore, i nove finalisti e i premi speciali scelti dagli sponsor avranno diritto a un servizio sul numero di Inside Art dedicato al Talent Prize ed esporranno i propri lavori nella collettiva finale, prevista in autunno in un museo capitolino.

IL TALENT PRIZE

Yuri Ancarani, Rä Di Martino, Danilo Correale, David Casini, Giulio Delvè, Giovanni Ozzola, Gian Maria Tosatti, Antonio Fiorentino, Matteo Nasini, Davide Monaldi, Corinna Gosmaro e Giulio Squillacciotti sono tutti artisti consacrati da questo premio, che ha dato il definitivo slancio alla loro carriera. Il Talent Prize è nato nel 2008 in risposta alla volontà di Inside Art di sostenere i giovani talenti dell’arte contemporanea in un modo reale e concreto. Una filosofia che da anni accompagna tutte le attività editoriali della casa editrice, dal magazine ai libri d’artista, fino alla comunicazione online. Il premio, oggi alla sua undicesima edizione, è diventato una tappa cruciale dell’anno artistico italiano e internazionale: un’autorevole piattaforma istituzionale e mediatica attraverso la quale battezzare alcuni dei più promettenti artisti della scena contemporanea.

Il bando è scaricabile dai siti www.talentprize.it.