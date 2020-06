Uno strumento di avvicinamento sociale vero e proprio, in un momento in cui l’emergenza sanitaria spinge al distanziamento. No, non è una contro tendenza ma l’obiettivo di di HugForUs, l’iniziativa ideata dall’ light artist Marco Adeami, che vuole aiutare i cittadini del mondo a superare le distanze sociali imposte durante il lockdown che ha fermato il pianeta. Come? Attraverso l’arte e il colore e grazie il lancio di un’app che permette di tornare ad abbracciare il mondo. Ecco come funziona: una volta scelto il proprio colore sull’App, disponibile su App Store e Google Play, questo si unirà all’abbraccio insieme a quello di molti altri. Tutti gli abbracci vengono poi inviati ad un server che li memorizzerà, creando una memoria colorata di questo tempo. L’utente ricevere poi l’abbraccio virtuale guardando la live su YouTube, tutti i giorni dalle 19 alle 24. Tutto questo è reso possibile grazie allo sviluppo di un software che trasforma i colori degli utenti in segnali digitali da usare per installazioni, come videoproiezioni o impiegando corpi illuminanti, che possono essere installati su un personal computer da chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa per poi attivare una diretta streaming usando i sistemi già esistenti per condividerla, come per esempio su Facebook o YouTube.