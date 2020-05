Igor Mitoraj, Fernando Botero, Manolo Valdés, Pablo Atchugarry, Julio Larraz, Enzo Fiore, Mario Arlati, Carla Tolomeo, Giacomo Braglia, Francesco Salvi, Andrea Valleri, Sophia Vari e Carla Tolomeo. Sono loro gli artisti che ”hanno prestato” i loro capolavori al progetto Mascherine d’artista, l’iniziativa promossa dalla Galleria D’Arte Contini per rispettare le misure di protezione individuale previste in seguito all’emergenza sanitaria e per sottolineare l’importanza dell’arte, della creatività e della cultura nel nostro quotidiano. ” In questo periodo difficile di emergenza economico-sanitaria che tutti stiamo affrontando’ spiegano Stefano e Riccarda Contini, speriamo con questa iniziativa di contribuire a riportare la bellezza e il messaggio dell’arte nelle strade e sui nostri volti. Ci auguriamo che questo possa essere un modo per poter tornare ad essere più vicini agli amici della Galleria e a tutti gli amanti dell’Arte, rendendo meno pesante e meno omologante questa costrizione.

Per averle basterà andare a visitare la sede della galleria di Venezia, in Calle Larga XXII Marzo, dove ai visitatori verranno regalate le mascherine, realizzate in una carta speciale sanificabile e stampate con inchiostro anallergico.









Info: Galleria d’Arte Contini, 041 5230357, riccarda@continiarte.com