Da Sabato 23 e domenica 24 maggio il Parco Frassanelle torna ad aprire: per l’occasione nascono i finesettimana nella natura. «In questi mesi – spiega Fracesca Papafava, comproprietaria della tenuta – la natura si è ripresa i propri spazi e complice l’aria pulita e il clima mite il parco è rinato, si è riempito di colori e di profumi. Noi, dalle nostre case trasformate in uffici, non ci siamo mai fermati; ci stiamo ancora adoperando perché il parco possa essere fruibile come sempre già da questo fine settimana. Siamo fortunati perché qui gli spazi sono veramente grandi: riteniamo che non ci saranno problemi nel rispettare le distanze tant’è che abbiamo organizzato anche delle piccole attività come ad esempio le lezioni di yoga sui prati. Dopo due mesi di lockdown non c’è nulla di meglio che la natura per ricongiungersi a se stessi». Le lezioni di yoga si svolgono su tre turni e vanno prenotate a info@frassanelle.it.

Sabato e domenica sarà visitabile tutto il parco, le grotte e anche la serra che apre per la prima volta al pubblico dopo alcuni lavori di sistemazione. Per l’accesso a Frassanelle non serve prenotare. L’invito naturalmente è quello a rispettare le distanze, di utilizzare le mascherine e il gel igienizzante anche nella fase di accesso al parco. «Per quanto ci riguarda – conclude Francesca Papafava – abbiamo messo in atto tutti presidi che sono stati richiesti; siamo certi che la passeggiata qui a Frassanelle non sarà molto diversa quello che è sempre stata: una vera giornata di relax immersi nella natura».