Gli artisti italiani e Asia Ong si uniscono per fronteggiare concretamente l’emergenza sanitaria, e non solo. Il progetto May italian art 2020, presentato dalla Galleria Alessandra Bonomo di Roma e dalla curatrice Giuliana Benassi, punta a sostenere Asia Ong, associazione impegnata nella missione Emergenza Italia – Covid 19 e che ha deciso di dare il suo contributo per aiutare a contenere l’emergenza sanitaria in corso nelle zone rosse. L’obiettivo della Ong è sostenere il personale medico italiano tramite la fornitura di dispositivi di protezione individuale ma il progetto mira a integrare questa mission con un aiuto concreto finalizzato promuovere la ripresa dell’arte italiana, gravemente compromessa dalla pandemia. Per questo motivo, durante tutto il mese di maggio, le opere di 15 artisti saranno messe in vendita a un prezzo ridotto e il ricavato andrà per il 50% agli artisti e per il restante 50% ad Asia Ong. L’Iva sarà aggiunta al momento del pagamento. Le opere in vendita sono visibili e acquistabili sul catalogo http://bonomogallery.com/.

Il progetto oltre alla ripresa post Covid-19 vuole avviare una riflessione sulle prospettive future dell’arte italiana. Gli artisti che partecipano al progetto sono José Angelino, Franco Dellerba, Michela De Mattei, Federica Di Carlo, Tristano di Robilant, Domitilla Harding, Seboo Migone, Sabrina Mirri, Lulù Nuti, Giorgio Orbi, Giuseppe Pietroniro, Baldassarre Ruspoli, Delfina Scarpa, Orsina Sforza, Fosco Valentini.